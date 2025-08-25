Quand le dialogue est rompu entre les deux parents après un divorce, c’est au juge d’intervenir pour faire respecter...
Très populaire dans les années 60, le Combi Volkswagen est aujourd’hui un véhicule rare. Souvent en mauvais état et...
Investir est l’une des décisions les plus importantes que l’on puisse prendre pour assurer son avenir financier. Pourtant, entre...
Des villas qui ferait pâlir l’Elysée.
Le Grand Paris Express, c’est 20 ans de travaux pour relier les banlieues en transport en commun. Les chantiers...
Les magasins de hard discount ont le vent en poupe, plus que jamais. Des produits à prix cassés, sur...
Les caisses d’allocations familiales sont les premières distributrices d’aides sociales en France. Mais comment sont-elles gérées ? Qui sont...
C’est à une véritable bataille économique que se livrent les boutiques indépendantes, les supermarchés et les réseaux de franchise,...
De la nounou payée au black à l’ouvrier non déclaré, en France, deux millions et demi de personnes travailleraient...
Bricolage, plomberie, ménage, jardinage… Grâce à des applications comme YoupiJob, Frizbiz ou AlloVoisins se développe un business florissant, baptisé...
Pour soutirer un maximum d’argent aux automobilistes, certains professionnels n’hésitent pas à trafiquer les compteurs des véhicules ou à...
Il a fallu dix ans de polémiques et d’expropriations controversées pour que l’aéroport de Roissy voie le jour. Quand...
Les bijoux de luxe sont souvent à des prix exorbitants pour de nombreuses raisons. De la conception, aux coûts...
Investir dans les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) peut s’avérer être une stratégie judicieuse pour diversifier son patrimoine...
Dans le monde des plaisirs extravagants et du luxe sans limites, les méga-yachts se dressent comme des symboles flottants...
Au menu de ces carnets de voyage : partez pour le Maroc, sur les sentiers de l’Atlas, à la...
En France, près d’un ménage sur quatre rembourse un crédit à la consommation. Pour financer l’achat d’une voiture, d’un appareil...
En Allemagne, les salariés doivent déclarer leur religion et sont alors soumis à un impôt, le Kirchensteuer – équivalant...
Mettre de l’argent de côté est toujours bénéfique. Les couples ont toujours tendance à faire des dépenses folles pour...
En 2009, la France compte aujourd’hui 6 millions de français musulmans, 6 millions de français qui peuvent aujourd’hui acheter...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site