Documentaire

Ca démarre comme ca, pour quelques verres qui trinquent. Ca se passe sur une plage ou dans les rues de Séville, dans un village grillé sous le soleil ou sur les bords du Guadalquivir. La fête, ici,, va toujours avec les taureaux, les chevaux, les voix de rocaille et le rire des femmes. C’est un état d’esprir qui a les reflets d’or de ce vin que l’on produit au bord de l’Océan, autour de Jerès de la Frontera. On vendange en famille, sur des parcelles grandes comme des mouchoirs de poche. On vendange aussi dans des immenses vignobles qui sont la propriété des grandes maisons. On vendange partout, en fait, là où la vigne a fait reculer le désert. Chaque année, l’arrivée de ce vin nouveau se fête comme il se doit. A Jerès de la Frontera, la cérémonie, parrainée par les plus grandes caves, célèbre sur un mode symbolique la grande trilogie andalouse: des chevaux, des taureaux et du vin.