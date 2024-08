Documentaire



Alors que l’économie mondiale s’effondre sur tous les continents, il reste un secteur qui ne connaît pas la crise… et aussi surprenant que cela puisse paraître… il s’agit du caviar !

Les plus grands producteurs mondiaux s’y sont installés et s’emparent de parts de marché considérables grâce à leurs poissons d’élevage. De leurs laboratoires où sont assemblés les minuscules œufs aux hôtels 5 étoiles d’Abu Dhabi, des cuisines des plus grands chefs parisiens aux clubs très fermés de dégustation de caviar, nos caméras filment, pour la première fois, ceux qui ont fait du caviar un véritable business… mais aussi un art de vivre. Un voyage dans un monde étonnant… où luxe et gastronomie ne font qu’un…

Un film de Alex Gary

© 2011, Licenced by Grand Angle Distribution