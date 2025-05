Documentaire

En France, l’accès aux soins coûte de plus en plus cher. Face à cette tendance, de nombreuses personnes renoncent à consulter et préfèrent se soigner seul. Avec l’arrivée de sites de médicaments en ligne, Internet est devenu une pharmacie en libre-service. Mais quels sont les risques de l’automédication ? Pour éviter de consulter des spécialistes, comme les dentistes dont les dépassements d’honoraires peuvent être importants, certains recourent à une médecine à prix cassé et n’hésitent pas à aller se faire soigner à l’étranger.