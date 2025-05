Documentaire

Connaissez-vous la différence entre internet et le web ? Internet a précédé le web. Internet, il faut voir ça comme un réseau de tuyaux qui a été mis en ligne en 1969 qui reliait à l'origine quatre universités sur la côte ouest aux Etats-Unis. Le web est venu vingt ans plus tard, en 1989. Le web, c'est vraiment un programme qui s'est accroché sur l'architecture d'internet et qui a permis à tous ces ordinateurs de pouvoir se parler entre eux. Le web est donc une application internet, tout comme le sont les mails ou le peer-to-peer. Il inclut beaucoup d'éléments mais sa spécificité principal est d'avoir des hyperliens cliquables nous permettant de naviguer indéfiniment sur la toile pour apprendre des tas de choses passionnantes. Le web a été inventé par le britannique Tim Berners-Lee au CERN, le centre européen pour la recherche nucléaire à Genève. Le problème auquel le physicien faisait face était un problème d'efficacité, même si les ordinateurs étaient reliés entre eux via internet le transfert de fichiers la communication n'était pas pratique. Aujourd'hui, ça nous semble simple il suffit de se balader de liens en liens et ont fini par trouver l'information que l'on cherche aussi l'information qu'on ne cherche pas mais avant que ces liens existent c'était une tâche très fastidieuse. Ensuite sont apparus les moteurs de recherche pour aider les utilisateurs dans l'accès à l'information. Et de nos jours, c'est devenu le nerf de la guerre : un positionnement dans les premiers résultats est primordial.