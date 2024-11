Documentaire

Depuis des siècles, les Européens distillent des fruits et des céréales pour obtenir de l’alcool. Un périple à la découverte des dives bouteilles de nos terroirs. Aujourd’hui : la famille de l’absinthe, avec le génépi, la chartreuse, le pastis et autre vermouth. Dans le Jura suisse, Antoine est négociant en absinthe – vouée un temps aux gémonies – et autres boissons anisées. Le marchand part régulièrement en quête de nouvelles productions traditionnelles, comme le génépi ou la chartreuse, dont le secret de fabrication reste bien gardé. Après les Alpes, cap sur la Méditerranée pour goûter le pastis et le vermouth.