Documentaire

Symboles d’intégration européenne et modèles de confort : trente ans après leur disparition, les mythiques trains Trans-Europ-Express continuent de fasciner.

Au milieu des années 1950, les compagnies ferroviaires d’Allemagne, de France, d’Italie, de Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et de Suisse lancent un projet ferroviaire inédit : les Trans-Europ-Express. Conçus pour rapprocher les nations et faciliter les échanges, ces trains transfrontaliers deviennent rapidement un symbole d’intégration européenne. Proposant uniquement des billets de première classe, ils offrent à leurs passagers un niveau de confort inégalé : wagons climatisés, service raffiné et voiture-restaurant où les plats sont préparés à la minute, séduisant les voyageurs d’affaires comme les passionnés de trains. Supplantés par l’essor de l’avion, ils disparaissent dans les années 1990 mais conservent un prestige intact jusqu’aujourd’hui.

Documentaire d’Elias von Salomon (Allemagne, 2025, 43mn) disponible jusqu’au 04/02/2026