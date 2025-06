Documentaire

C’est devenu un réflexe pour beaucoup de Français : réserver sa chambre d’hôtel sur internet. Près de 1 fois sur 2, sur le site du géant américain Booking.com. Il faut dire que c’est plutôt avantageux pour les vacanciers : on sait immédiatement si des chambres sont disponibles, et on vous garantit le meilleur prix. Mais de l’autre côté du comptoir de réservations, les hôteliers font de plus en plus la grimace…

Un documentaire de Claire Oudinot.