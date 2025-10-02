Documentaire

C’est l’un des Palaces parisiens les plus emblématiques, une adresse mythique de l’avenue Montaigne: le Plaza Athénée. Ce palace incarne à lui seul une certaine vision du luxe à la française. A la nuit tombée, le palace se pare de ses plus beaux atours pour offrir à ses clients du monde entier la magie des nuits parisiennes. A quoi ressemble la vie nocturne d’un des plus célèbres palaces parisiens? Des réceptions les plus courues de la capitale, jusqu’aux très secrets sous-sols dans lesquels s’activent une armée de petites mains, vous découvrirez les visages de ceux qui l’espace de quelques heures deviennent les gardiens de ce temple de l’excellence et du luxe.Werner Kuchler est la mémoire du Palace. 45 ans de maison et une passion toujours intacte. Le directeur de la brasserie de luxe de l’hôtel entre au Plaza en 1972, où il débute au room service en qualité de sommelier. Il croise des légendes comme l’actrice Marlàne Dietrich, qui vivait à l’hôtel avant de s’installer en face sur l’avenue. “Je me souviens très bien, le Plaza m’a fait rêver, quand je suis arrivé je voyais déjà ces balcons, ces terrasses avec tout ce devant absolument majestueux. Regardez lorsque la nuit elle tombe et vous avez toutes ces lumières qui se reflètent, c’est magique et plus j’ai envie de chanter” Pour faire swinguer sa clientèle, le directeur de la très chic brasserie de l’hôtel assure lui-même le spectacle lors d’une grande soirée jazz. Mais le crooner va devoir travailler pour livrer une prestation sans faute note.Du haut de ses 28 ans, Sofia s’apprête à prendre les rênes d’un secteur stratégique au sein du Palace. Cette diplômée d’école de commerce a fait ses armes dans le sous sol de l’hôtel, au room service dont elle était jusqu’ici la directrice adjointe. “On dort pas pour satisfaire tous nos clients. Ils viennent, ils paient un certain prix leur chambre et leur prestation on se doit d’être à la hauteur de ce qu’ils attendent et au-delà même et c’est du travail”. Celle qui rêvait d’un poste au contact de la prestigieuse clientèle du palace vient d’être promue. Elle va prendre la tête des salons privés. Mariages, cocktails, réceptions, Sofia sera en charge de transformer ces salons au gré des envies de ses clients. “Je quitte les sous-sols, c’est un beau challenge qui m’attend, après j’ai encore tout à apprendre parce que je n’ai jamais fait de banquet de ma vie mais j’ai hâte c’est beau de se mettre en danger”. Elle va devoir organiser une grande soirée caritative, un évènement annuel qui rassemble des grands noms de la mode et des invités triés sur le volet.Pour Théo, 19 ans, travailler au Plaza c’est un rêve d’enfant qui se concrétise. Il entame cette année un brevet professionnel en alternance. Théo le sait, le Plaza Athénée a la réputation d’être une école exigeante. Sous les ordres de Guillaume Cabrol, chef boulanger, le nouvel apprenti va devoir apprendre à réaliser le petit déjeuner emblématique du Plaza. Mais surtout il va découvrir la vie souterraine du Palace. Nous suivrons ses premiers pas dans cet écrin de luxe. Le jeune apprenti boulanger va devoir faire ses preuves dans cet environnement exigeant et sa première mission consiste à créer une viennoiserie pour les fêtes de fin d’année. “J’ai envie d’avoir un produit qui soit, beau, bon, et qui soit vraiment carré au final, j’espère que ça va plaire à Guillaume Cabrol!”#documentaire #société #reportage

Un reportage de Sarah Julie Lebas

