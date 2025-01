Documentaire

Le Monaco yacht show c’est le plus prestigieux salon du yachting au monde…Durant 5 jours, tout le port de Monaco est à vendre… 120 méga yacht … de 30 à près de 100 mètres de long… comme le fleuron de l’évènement, ce palace flottant , le Solandge, le plus grand, le plus cher : 187 millions d’euros… 5 étages avec salle de cinéma, spa et même son garage à jouet… Un univers hors norme ou les rêves les plus fous sont permis… 600 exposants, 35 000 visiteurs : le rdv le plus exceptionnel de l’année pour tous les professionnels et amateurs du yachting … « on va aller visiter un 43 mètres » Vendeurs, décorateur, acheteur, « chinois ». Le marché du yacht c’est aussi une occasion pour vendre toute sorte de produits de luxe, les grandes marques en profitent pour faire leur publicité… Documentaire réalisé par Andréa Riedinger et Jessica Lapize, Patrick Spica Production