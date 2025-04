Documentaire

Quand on plonge sous le capot des voitures électrique on s’aperçoit qu’elles ne sont pas si écolo, malgré quelques premiers succès, leurs ventes demeurent trop faibles et la « petite verte » créé la polémique : coût trop élevé, autonomie de la batterie trop faible et vertus écologique plus que tout à fait relative. Un documentaire de Martin Mischi.