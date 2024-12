Documentaire

Les croisières attirent de plus en plus de vacanciers. Pour séduire les clients, les professionnels du secteur n’hésitent pas à se livrer une guerre sans merci. Sur les chantiers navals de Saint-Nazaire, une équipe a suivi la construction du «Symphony of the Seas», l’un des plus gros paquebots du monde.

Un géant des mers qui cumule les records avec une capacité de plus de 6 000 passagers, une vingtaine de restaurants et quatre piscines. Mais pour proposer des prix toujours plus bas, certains croisiéristes ont recours à des méthodes discutables : salariés sous-payés, cabines minuscules sans hublot…

Un documentaire d’Anne-Sophie Flavigny, Delphine Cinier, Grégoire Lamarche