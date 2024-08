Documentaire

En Allemagne, plus d’un tiers des sans-abris ont plus de cinquante ans, une tendance qui s’amplifie d’année en année. Alors que leur santé fragile nécessite des soins plus tôt, les dispositifs de prise en charge adaptés sont rares. Une nouvelle unité de soins d’urgence vient toutefois d’être créée à la gare de Hambourg, où les SDF de plus de 60 ans sont soignés gratuitement et sans rendez-vous.

Manu Mattern, ancien caviste, vit dans la rue depuis une dizaine d’années. À 62 ans, il souffre de plaies chroniques aux jambes. Ses pansements doivent être changés régulièrement, ce qui n’est pas une mince affaire pour un SDF. Depuis six mois, il est suivi par l’unité de soins d’urgence à la gare de Hambourg. Unique en son genre en Allemagne, ce dispositif offre des prestations médicales aux plus démunis : les sans-abris dénués de couverture sociale peuvent y bénéficier de soins gratuitement et sans rendez-vous. Le cas de Manu Mattern illustre toutefois les limites de ce système : ce fumeur invétéré risque en effet d’être amputé d’une jambe et il doit être admis d’urgence à l’hôpital.

Après avoir perdu son travail en décembre 2020, Rainer Manuschewski s’est rapidement retrouvé SDF. Vivre dans la rue a aggravé son arthrose articulaire, qui l’empêche de marcher et de rester debout pour des périodes prolongées. Depuis peu, il est accueilli au centre d’hébergement d’urgence Harburg Huus. À 68 ans, Rainer rêve d’avoir un toit à lui, mais les hébergements adaptés à sa situation sont rares.

Wolfgang Freitag, 74 ans, a de la chance : il a trouvé un toit dans le cadre d’un projet dédié à des seniors sans domicile. Cet homme, qui vivait dans la rue depuis trente ans, assurait sa subsistance en travaillant comme journalier. Depuis près de six ans, il vit dans un centre d’hébergement réservé aux plus de 60 ans à Münster, dans le nord de l’Allemagne. Il y a son propre logement tout en faisant partie d’un collectif où il bénéficie d’une aide pour la vie quotidienne.

Reportage (Allemagne, 2024, 30mn)

