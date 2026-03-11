En Inde, les jeunes filles peinent à aller à l’école compte tenu du manque d’infrastructures et de l’incompréhension liées à leurs règles. Avec en outre la stigmatisation sociale transmise de génération en génération, nombreuses sont celles qui ont honte d’aller à l’école, près d’un quart des écolières en Inde quittant les bancs de l’école dès l’âge de la puberté. Le Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WSSCC) de l’Organisation des Nations Unies collabore avec le gouvernement indien pour faire changer le programme scolaire et offrir un autre avenir aux jeunes filles.