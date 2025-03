Documentaire

L’épopée de la famille Ménard commence avec le patriarche, Raphaël Ménard, au début du 20ème siècle en Nouvelle-Calédonie. Un commerçant visionnaire, passionné d’, qui fera importer la première voiture sur le territoire, une Georges Richard, le nec plus ultra de l’époque. Le seul et unique véhicule du caillou pendant 5 ans, qui au milieu des chevaux et calèches, sera un objet de curiosité, de fascination et provoquera des émeutes ! Les héritiers Auguste et Albert assurent la relève et deviennent représentants des automobiles et cycles Peugeot pour la Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-Hébrides dès 1922. A la troisième génération, la fratrie Marcel, Raymond et Eliane continue à faire prospérer l’affaire. Ménard, c’est donc plus d’un siècle d’activité commerciale soutenue, un nom qui a marqué les esprits et qui a participé à l’essor de la Nouvelle-Calédonie.