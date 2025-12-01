Les tresses, c’est la tendance ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Chez les vernis la couleur ça compte, mais la matière aussi ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Comme au cinéma, des tatouages qui ne restent que quelques jours ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Plus de la moitié des femmes portent des soutiens-gorge qui ne sont pas à leur taille. Pourtant, pour mettre...
Toutes les stars ne jurent plus que par Charlie Le Mindu, le nouvel enfant terrible de la mode. Ils...
Il y a quelques années, personne ne croyait que les hommes se mettraient un jour de la crème hydratante...
Les femmes slaves sont réputées pour leur incroyable beauté… Mais quels secrets cachent-elles derrière leur chapka ? Du rituel...
Jésus, Johnny Depp ou encore Frédéric Beigbeber, ils ont tous un point commun, les cheveux longs. Mais bien souvent...
Elles sont dix femmes, toutes originaires de la région Centre-Val de Loire, à tenter de gagner un concours de...
Le créateur Alexis Mabille nous ouvre les portes de son atelier parisien…Ce magazine tout-images suit l’évolution et les aventures...
Visite privée des Ateliers de fabrication de cet empire de la maroquinerie qui est aussi devenu un symbole du...
L’été, c’est la saison des petites robes échancrées, des tops de couleurs claires et des tissus un peu transparents....
On a tous été confrontés à ce moment où, en pleine journée bien remplie, on cherche désespérément un stylo,...
La femme est sauvage, la femme est libre, la femme est intuitive, curieuse, elle sait. La femme n’a pas...
Customisation : zoom sur une tendance…durable ? A l’heure de la mode globale, la customisation compte de plus en...
À l’occasion du lancement du nouveau parfum Boss Bottled United, 5 stars internationales réunissent leurs talents pour montrer le...
La robe mission est née à la fin du 19ᵉ siècle lors de l’arrivée des premiers missionnaires chrétiens. Au...
Nous retracerons l’histoire de la ballerine depuis son origine, les étapes de sa conception jusqu’à son évolution à travers...
Cet été les bikinis ne sont plus les stars des plages. Dans les boutiques, la tendance est aux culottes...
Après New-York, Londres, et Milan, c’est à Paris que la planète haute couture pose ses valises. Pendant une semaine,...
