Quels souvenirs gardez-vous des coups de pêche de votre enfance ? Entre terre et mer plonge dans les souvenirs des pêcheurs du Caillou. Direction le grand Nord tout d’abord pour un petit coup de pêche avec Maryse. A plus de 70 ans, elle ne manque jamais une occasion de lancer l’épervier ou poser la senne. Elle racontera à Antoine Reiss comment s’organisait la vie autour de la pêche autrefois, dans ces endroits enclavés du grand Nord. Puis, on restera dans les années 50, à la rencontre de « Tyloup », un collectionneur passionné et issu d’une famille de pêcheurs. Grace à son papa qui passait son temps à filmer et à faire ses propres montages, nous nous immergerons dans une pêche à la tortue ou un coup de pêche aux mulets d’autrefois…