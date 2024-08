Documentaire



Gérald Ariano vous emmène dans les Pyrénées-Catalanes pour découvrir la station de Font-Romeu. Au programme de cette nouvelle journée d’aventure, une balade dans le « Musée-sans-mur ». Ce sentier thématique propose aux vacanciers une belle randonnée à travers la forêt, à la découverte des sculptures de différents artistes. Quand l’art et la nature se mélangent, cela fonctionne toujours.

Puis c’est un vrai coup de cœur qui attend Gérald. La ferme du Rialet. Denis et Jean recueillent des animaux en fin de vie, de cirques ou maltraités et offrent une fin de vie heureuse à ces bêtes qui ont tant besoin d’amour.L’établissement accueille également le public qui souhaite voir les animaux de près et acheter des fromages et des glaces directement issus de la ferme.