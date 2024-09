Documentaire

Acapulco, station balnéaire mythique baignée par l’océan Pacifique et Vera Cruz, port fondé par Hernán Cortès sur l’Atlantique, résument l’histoire du Mexique né après la conquête espagnole ; une histoire de guerriers et de missionnaires, de chercheurs d’or et d’éleveurs, d’Indiens et de révolutionnaires, qui se déroule le long de la plus grande route du pays, depuis le sud chaud et humide jusqu’au nord aride et désertique…

“ Carnets du Mexique” est une invitation à la découverte de la vie quotidienne au Mexique aujourd’hui.

Depuis quelques années, le Mexique est devenu une destination privilégiée des touristes du monde entier.

Centres balnéaires ultramodernes, plages de corail blanc, visites guidées de sites archéologiques mayas font l’ordinaire des séjours proposés par les agences touristiques; mais les visiteurs attentifs devinent sans peine derrière ces images attendues les signes d’un pays immense, surprenant et chaleureux.

Dans cette série, comme dans les précédents “Carnets” nous aborderons la réalité mexicaine à partir de la vie de tous les jours.