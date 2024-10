Documentaire



La traversée de la Suisse en hiver. Dans la région de Gruyères, Philippe Gougler rencontre des passionnés qui font rouler un petit train gastronomique. Au cours d’une balade en forêt, il tombe nez à nez avec des adeptes du tummo, une forme de yoga qui se pratique presque nu dans la neige. La Suisse compte de nombreuses voies ferrées, et celle du Bernina Express, entre Suisse et Italie, est certainement la plus célèbre. Philippe descendra à la station huppée de Saint-Moritz, où il découvre la plus vieille piste de bobsleigh en glace naturelle au monde, avant de faire une étape dans la vallée de Joux, pour rencontrer un spécialiste de l’horlogerie. Puis direction le pic de la Jungfrau, où un train incroyable grimpe jusqu’à 3454 mètres d’altitude. Il achève son voyage à Lausanne.

S9

Réalisé par Alex Badin

Présenté par Philippe Gougler

Produit par Jean-Baptiste Jouy – Step by Step productions