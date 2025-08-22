Les histoires des sagas vikings ont été transmises pendant des générations à l’oral, à l’écrit ou par des spectacles vivants.
Les histoires des sagas vikings ont été transmises pendant des générations à l’oral, à l’écrit ou par des spectacles vivants.
Au tournant des VIIIe et IXe siècles, l’Europe occidentale vit un temps de réformes grâce à la dynastie carolingienne....
Sainte Bathilde occupe une place singulière dans l’histoire de la monarchie franque et dans la mémoire chrétienne. Esclave d’origine...
Place à l’amour dans Au cœur de l’Histoire ! Virginie Girod vous raconte l’idylle d’Héloïse et d’Abélard au XIIème...
Les Burgondes, un peuple originaire de Scandinavie, marquent l’histoire de l’Europe de manière singulière au cours des premiers siècles...
Au XIᵉ siècle, le duché de Gascogne apparaît comme un territoire à la fois riche de son passé et...
Le dernier pape avignonnais fut Grégoire XI, né Pierre Roger de Beaufort en 1330, neveu du pape Clément VI....
Selon la tradition quechua, c’est au XIIIe siècle que Manco Capac, souverain mythique et figure fondatrice, aurait posé les...
C’était au milieu de l’été 1392, sous les lourdes chaleurs d’août, que le destin du royaume bascula dans un...
Pour cette conférence intitulée « La vigne et le vin en Champagne au Moyen Âge », le premier « viticulteur »...
L’apogée de la civilisation Maya a lieu entre 250 et 900 après J.C. Ils sont construits des cités gigantesques...
En 1834, Jean-Antoine Letronne, professeur au Collège de France et futur directeur de l’Ecole des Chartes, publia un article...
Lorsque Christophe Colomb a entrepris ses voyages maritimes au tournant du XVe siècle, il ne se contentait pas de...
De l’Alaska jusqu’au Brésil, plongée dans la vie quotidienne des premiers peuples des Amériques, entre culture, science et spiritualité....
Considéré comme le symbole de l’époque de la Renaissance, période qui s’étale du XIVe au XVIe siècle et riche...
A la fin du XIIIe siècle, la Couronne d’Angleterre attaque l’Écosse. En remportant une victoire éclatante sur l’ennemi, William...
Les premières traces du peuple Maya apparaissent vers 1000 ans avant J. C., mais c’est vraiment à partir de...
Des chercheurs mettent en doute le périple chinois de Marco Polo, notamment la Britannique Frances Wood qui s’étonnait de...
Agnès Sorel est la première favorite officielle de l’histoire de France. Sa mort dans des circonstances troubles a achevé...
Lorsque Mahomet, un marchand de La Mecque, a commencé à prêcher l’islam au début du VIIe siècle, il comptait...
Les Mérovingiens, première dynastie royale de l’histoire de la France, ont régné sur les Francs du Ve au VIIIe...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site