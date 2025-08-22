Ressources Dans la même catégorie

Podcast Les Carolingiens : une certaine idée de l’Empire ? Au tournant des VIIIe et IXe siècles, l’Europe occidentale vit un temps de réformes grâce à la dynastie carolingienne....

Podcast Sainte Bathilde, reine mérovingienne Sainte Bathilde occupe une place singulière dans l’histoire de la monarchie franque et dans la mémoire chrétienne. Esclave d’origine...

Podcast Héloïse & Abélard, une histoire de désir au Moyen-Âge Place à l’amour dans Au cœur de l’Histoire ! Virginie Girod vous raconte l’idylle d’Héloïse et d’Abélard au XIIème...

Article 473-520 : apogée du royaume Burgonde Les Burgondes, un peuple originaire de Scandinavie, marquent l’histoire de l’Europe de manière singulière au cours des premiers siècles...

Conférence Le duché de Gascogne au XIème siècle vu par le Beatus de Saint-Sever Au XIᵉ siècle, le duché de Gascogne apparaît comme un territoire à la fois riche de son passé et...

Podcast Le dernier pape avignonnais Le dernier pape avignonnais fut Grégoire XI, né Pierre Roger de Beaufort en 1330, neveu du pape Clément VI....

Article Pachacutec ou le mythe de la civilisation inca Selon la tradition quechua, c’est au XIIIe siècle que Manco Capac, souverain mythique et figure fondatrice, aurait posé les...

Article La folie soudaine de Charles VI : entre légende et réalité historique C’était au milieu de l’été 1392, sous les lourdes chaleurs d’août, que le destin du royaume bascula dans un...

Conférence La vigne et le vin en Champagne au Moyen Âge Pour cette conférence intitulée « La vigne et le vin en Champagne au Moyen Âge », le premier « viticulteur »...

Documentaire Le mystère des Mayas – les cités Mayas abandonnées L’apogée de la civilisation Maya a lieu entre 250 et 900 après J.C. Ils sont construits des cités gigantesques...

Conférence Le Moyen-Âge: au delà des idées reçues En 1834, Jean-Antoine Letronne, professeur au Collège de France et futur directeur de l’Ecole des Chartes, publia un article...

Documentaire Le monde selon Christophe Colomb Lorsque Christophe Colomb a entrepris ses voyages maritimes au tournant du XVe siècle, il ne se contentait pas de...

Documentaire Nature et démocratie | La grande histoire des peuples d’Amérique De l’Alaska jusqu’au Brésil, plongée dans la vie quotidienne des premiers peuples des Amériques, entre culture, science et spiritualité....

Documentaire Histoire classée – Léonard de Vinci Considéré comme le symbole de l’époque de la Renaissance, période qui s’étale du XIVe au XVIe siècle et riche...

Documentaire William Wallace A la fin du XIIIe siècle, la Couronne d’Angleterre attaque l’Écosse. En remportant une victoire éclatante sur l’ennemi, William...

Documentaire Les premières traces du peuple Maya Les premières traces du peuple Maya apparaissent vers 1000 ans avant J. C., mais c’est vraiment à partir de...

Documentaire Marco Polo, explorateur ou imposteur ? Des chercheurs mettent en doute le périple chinois de Marco Polo, notamment la Britannique Frances Wood qui s’étonnait de...

Podcast Qui a tué Agnès Sorel, la favorite de Charles VII ? Agnès Sorel est la première favorite officielle de l’histoire de France. Sa mort dans des circonstances troubles a achevé...

Documentaire Guerres saintes: la lame du prophète (1/5) Lorsque Mahomet, un marchand de La Mecque, a commencé à prêcher l’islam au début du VIIe siècle, il comptait...