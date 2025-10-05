Ce que nous savons de lui suggère l’image d’un colosse qui aurait bâti sa légende dans le fracas des combats.
Charles VI de France, surnommé « le Fou », a régné de 1380 à 1422. Monté sur le trône à l’âge...
La région d’Angkor au Cambodge abrite des centaines de temples et sites archéologiques, notamment le célèbre temple d’Angkor Wat,...
En l’an 800, le jour de Noël, Charlemagne se fait couronner empereur dans la basilique Saint-Pierre de Rome par...
Vous connaissez sans doute Léonard de Vinci grâce à sa célèbre peinture de « La Joconde », mais savez-vous qu’il était...
Charles III, dit le Simple, est une figure mal comprise de l’histoire carolingienne. Son surnom, souvent interprété à tort...
Considérés comme une période obscurantiste, les derniers siècles du Moyen Âge sont pourtant à l’origine des sciences modernes comme...
Ils font des découvertes tous les jours ! Une équipe d’historiens et d’archéologues a enfin trouvé des sources permettant...
Petit-fils de Philippe Auguste, roi Très Chrétien, Louis IX occupe une grande place dans l’historiographie. Mais que sait-on réellement...
En 2009, lors des travaux de construction d’une autoroute dans le sud de l’Angleterre, des ouvriers ont exhumé un...
Emmenée par des chercheurs du CNRS, une équipe de scientifiques explore la cité maya de Naachtun, découverte en 1922...
Au-delà des prodigieux vestiges de pierre d’un empire qui a régné sur l’Asie du Sud-Est entre le 9ème et...
Plongez un instant à l’époque médiévale pour côtoyez les petits seigneurs des régions rurales du vieux continent. Cette conférence...
Au coeur de la cordillère des Andes, le Pérou et la Bolivie se partagent l’un des sites les plus...
L’époque médiévale connaît une véritable mutation gustative : les épices s’invitent sur les tables de toutes les têtes couronnées...
2000 ans de christianisme, épisode 5 : Entre Saints et Démons. En 1347, la peste bubonique emporte un tiers...
Le passage de soldats au château de Crèvecoeur-en-Auge est l’occasion pour de vivre dans une famille de laboureurs à...
A l’occasion du 800e anniversaire de la naissance de Louis IX, aussi appelé Saint Louis, retour sur le parcours...
Filles des premières loupes ou « pierres de lecture » du Moyen Âge monastique, les bésicles accompagnent l’invention du papier et la...
Le 22 juillet 1298, une bataille décisive se déroule à Falkirk, où les forces écossaises, dirigées par le célèbre...
Au tournant des VIIIe et IXe siècles, l’Europe occidentale vit un temps de réformes grâce à la dynastie carolingienne....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site