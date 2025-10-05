Ressources Dans la même catégorie

Podcast Charles VI, le roi fou Charles VI de France, surnommé « le Fou », a régné de 1380 à 1422. Monté sur le trône à l’âge...

Documentaire Cambodge : Angkor, la région aux 200 temples La région d’Angkor au Cambodge abrite des centaines de temples et sites archéologiques, notamment le célèbre temple d’Angkor Wat,...

Documentaire 800 – Le couronnement de Charlemagne En l’an 800, le jour de Noël, Charlemagne se fait couronner empereur dans la basilique Saint-Pierre de Rome par...

Documentaire Léonard de Vinci I Quelle Histoire Vous connaissez sans doute Léonard de Vinci grâce à sa célèbre peinture de « La Joconde », mais savez-vous qu’il était...

Article La fausse simplicité de Charles le Simple Charles III, dit le Simple, est une figure mal comprise de l’histoire carolingienne. Son surnom, souvent interprété à tort...

Podcast Pouvait-on critiquer la Bible au Moyen Âge ? Considérés comme une période obscurantiste, les derniers siècles du Moyen Âge sont pourtant à l’origine des sciences modernes comme...

Documentaire Ces stèles qui bouleversent l’histoire de l’Éthiopie Ils font des découvertes tous les jours ! Une équipe d’historiens et d’archéologues a enfin trouvé des sources permettant...

Podcast La Justice de Saint Louis. Dans l’ombre du chêne. Petit-fils de Philippe Auguste, roi Très Chrétien, Louis IX occupe une grande place dans l’historiographie. Mais que sait-on réellement...

Documentaire Vikings, les mystères d’un massacre En 2009, lors des travaux de construction d’une autoroute dans le sud de l’Angleterre, des ouvriers ont exhumé un...

Documentaire Naachtun : la cité Maya oubliée (2/2) Emmenée par des chercheurs du CNRS, une équipe de scientifiques explore la cité maya de Naachtun, découverte en 1922...

Documentaire Angkor entre terre et ciel Au-delà des prodigieux vestiges de pierre d’un empire qui a régné sur l’Asie du Sud-Est entre le 9ème et...

Conférence La seigneurie médiévale en Europe occidentale, XIe – XIIIe siècle Plongez un instant à l’époque médiévale pour côtoyez les petits seigneurs des régions rurales du vieux continent. Cette conférence...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – Titicaca, la Mer des Tiwanaku Au coeur de la cordillère des Andes, le Pérou et la Bolivie se partagent l’un des sites les plus...

Podcast Histoire des épices à l’époque médiévale L’époque médiévale connaît une véritable mutation gustative : les épices s’invitent sur les tables de toutes les têtes couronnées...

Documentaire Christianisme – Entre saints et démons 2000 ans de christianisme, épisode 5 : Entre Saints et Démons. En 1347, la peste bubonique emporte un tiers...

Documentaire A la fin du moyen âge, septembre 1450 Le passage de soldats au château de Crèvecoeur-en-Auge est l’occasion pour de vivre dans une famille de laboureurs à...

Documentaire Secrets d’Histoire – Saint Louis, sur la terre comme au ciel A l’occasion du 800e anniversaire de la naissance de Louis IX, aussi appelé Saint Louis, retour sur le parcours...

Documentaire Les bésicles, quand le savoir devient le pouvoir Filles des premières loupes ou « pierres de lecture » du Moyen Âge monastique, les bésicles accompagnent l’invention du papier et la...

Article 22 juillet 1298 : bataille de Falkirk – défaite de William Wallace Le 22 juillet 1298, une bataille décisive se déroule à Falkirk, où les forces écossaises, dirigées par le célèbre...