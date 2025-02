Documentaire

Suite à des querelles qui opposèrent Philippe le Bel au pape Boniface VIII , le roi de France réussit à faire élire sur le trône de saint Pierre l’archevêque de Bordeaux, Bertrand de Got, qui devint Clément V (1305). Celui-ci, sacré à Lyon, nomma un bon nombre de cardinaux français. Placé sous l’influence de Philippe le Bel, il désirait ardemment régler les vieux différends entre la monarchie française et la papauté. Au lieu de regagner Rome, il finit par se fixer dans un couvent de dominicains à Avignon, sans avoir l’intention d’y installer définitivement le siège de la papauté.

Clément V, fut d’abord le pape du procès de l’Ordre du Temple, avec l’abolition de l’ordre des templier et l’execution de Jascque de Mollet grand maître des Templiers et mort sur le bûcher

Le successeur de Clément V, Jean XXII, élu à Lyon en 1316, revint à Avignon, où il choisit pour domicile le palais épiscopal. Le pape suivant, Benoît XII, décida de faire construire à Avignon un édifice, mi-monastère, mi-forteresse. Ce Palais des Papes, commencé en 1334, allait dépasser en beauté architecturale tout ce qu’avait imaginé le pontife. Après lui, Clément VI acheta Avignon à la princesse Jeanne de Naples. Après Innocent VI, qui s’efforça de réduire le luxe déployé autour de lui, Urbain V décida, malgré la résistance de Charles V, de regagner Rome (1367), mais les troubles qui y régnaient le forcèrent à rentrer trois ans plus tard à Avignon. Au début de 1377, sur les instances de Catherine de Sienne, Grégoire XI résolut enfin de passer les Alpes, et installer le retour des Papes à Rome.