Quels sont les secrets des industriels du jeu pour renouveler la clientèle des machines à sous ? Comment vont-ils se positionner face à Internet et à la libéralisation des jeux en ligne ? Qui joue aujourd’hui dans les casinos et quels sont les dégâts occasionnés par le jeu abusif en France ? Joueurs, croupiers, héritiers de grands groupes ou petits casinotiers indépendants… À travers une série de portraits, ce documentaire nous plonge dans l’univers des casinos. Loin des clichés, panorama d’une profession qui a perdu son côté sulfureux et sans doute, aussi, un peu de son mystère et de son charme.

Contrôleurs, croupiers, caissiers, … des métiers méconnus mais importants

Le croupier anime les tables de jeux traditionnels : roulettes, Black Jack, Stud Poker et le Poker. Il est garant du bon déroulement de la partie de jeu dans un esprit convivial. Il a un rôle très important dans la relation avec la clientèle. Il est en permanence en contact avec les joueurs. Le caissier quant à lui doit avoir une connaissance parfaite de l’organisation d’un casino., il réalise les opérations de change pour les clients en total respect des procédures de sécurité. Il participe à l’ouverture et à la fermeture des salles de jeux (jeux traditionnels et machines à sous) et réalise un bon nombre d’opérations administratives liées directement et indirectement à la gestion du casino. Le contrôleur aux entrées dans un casino a pour rôle principal de vérifier l’identité des clients à leur arrivée et de s’assurer que ceux-ci ne font pas l’objet d’une quelconque interdiction de pénétrer dans l’établissement. Cette opération doit se faire discrètement, de manière joyeuse, conviviale et rassurante.

Casino en ligne, le plaisir sans le stress

Le principal avantage des casinos en ligne est celui de l’intimité. Cela permet de jouer à l’abri des regards, et donc facilite également la concentration. Au casino en ligne. Le jeu en ligne permet de décider du moment voulu pour jouer, de la durée du jeu sans aucune restriction. L’absence de contrainte en termes de tenue vestimentaire présente aussi ses avantages. Un autre atout non négligeable est qu’il est possible de s’entraîner sans argent avant de commencer à miser de l’argent réel. Les casinos en ligne offrent donc cette possibilité de s’entrainer gratuitement. Bien que les jeux de casino en live offrent une meilleure expérience aux joueurs en ligne, ces derniers ne retrouvent pas les mêmes sensations que s’ils jouaient dans un établissement de jeux terrestre. En effet, alors que les casinos en ligne redoublent d’efforts pour proposer des conditions de jeux qui soient le plus réaliste possible, on est encore bien loin des sensations que l’on peut retrouver dans un casino terrestre au sein duquel il est possible de toucher les cartes et les jetons, ou encore d’être face-à-face avec les croupiers et les autres joueurs. Cela dit, grâce aux nouvelles technologies, les casinos en ligne proposent des jeux et des options de plus en plus évolués qui n’ont d’autres buts que de rendre l’expérience utilisateur toujours plus performante.

