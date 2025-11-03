Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Comment sont formés les juges de demain ? L’École Nationale de la Magistrature, une institution, une pépinière d’élite, mais aussi un monde méconnu du grand public. Chaque...

Article Quel est le rôle d’un généalogiste dans une succession ? Dans le cadre d’une succession, le rôle d’un généalogiste peut s’avérer essentiel, notamment lorsque la situation est complexe ou...

Article Managers : redonner du sens au quotidien Dans un monde du travail en constante mutation, où la pression des résultats et l’accélération numérique redéfinissent les repères...

Documentaire Internes en chirurgie, un quotidien hors du commun Histoire de la féminisation du métier de la chirurgie à travers le quotidien difficile de trois jeunes femmes internes...

Conférence L’emploi et les relations sociales en Nouvelle Calédonie La Nouvelle-Calédonie a de nombreuses spécificités relatives à son histoire, son éloignement, sa population et à son statut au...

Conférence Les hauts potentiels au service de l’entreprise Conférence « Les Hauts Potentiels au service de l’entreprise » avec Dominique Brard (FNAC), Christophe Gattegno (Carrefour), Christel Heydemann (Alcatel Lucent)...

Article Zoom sur le métier d’ingénieur en aéronautique L’ingénierie aéronautique est un domaine de pointe qui embrasse de nombreux secteurs de l’ingénierie, tels que l’ingénierie mécanique, électrique,...

Documentaire Le SAMU de Paris, des médecins au coeur de la ville Infarctus, accidents de la route ou domestiques, abus d’alcool, bagarres, transports d’organes, les médecins et les infirmiers urgentistes du...

Documentaire Grandes entreprises, des salariés chouchoutés ? Téléphone payé par l’employeur, voiture de fonction… certains salariés sont mieux lotis que d’autres. Qui bénéficie de ces avantages...

Article Le cabinet de recrutement, une aide pour l’employeur Le recrutement est un processus crucial pour toute entreprise, et il peut être coûteux. Cependant, s’il est effectué correctement,...

Article Optimisation des processus de production grâce à l’utilisation de salles d’outillage L’optimisation des processus de production est essentielle au succès dans une industrie dynamique. Les technologies modernes et les solutions...

Documentaire Itinéraires bis – Créer son entreprise du rêve à la réalité Chaque année plus de 500 000 français créent leur entreprise. Dans 5 ans la moitié d’entre elles auront cessé...

Article Quels sont les différents types de personnalité au travail ? Je vous propose de découvrir les grands types de personnalité qui composent nos équipes. Comprendre ces profils permet d’adapter...

Documentaire Marseille : ville sous haute tension Vols avec agressions, violences urbaines, guerre des bandes… À Marseille, les forces de l’ordre sont de plus en plus...

Documentaire L’Etat, pire employeur de France Reportage sur les conditions précaires des « vacataires », soit les fonctionnaires non titulaires. Utilisés généralement pour remplacer les titulaires absents,...

Documentaire Les coulisses – Les stylistes de Miss Nouvelle Calédonie s’affrontent (2/2) En marge de l’élection de Miss Nouvelle-Calédonie, un autre concours attise la convoitise : celui du meilleur créateur de...

Article Bien choisir sa formation SMMA pour réussir dans le marketing digital Les entreprises ont aujourd’hui de plus en plus besoin d’être présentes sur les réseaux sociaux pour se développer et...