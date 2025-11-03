L’École Nationale de la Magistrature, une institution, une pépinière d’élite, mais aussi un monde méconnu du grand public. Chaque...
« Directrice de crêche » / Claudine Prado est directrice de la crèche familiale Beaugrenelle, à Paris, depuis plus de vingt...
Dans le cadre d’une succession, le rôle d’un généalogiste peut s’avérer essentiel, notamment lorsque la situation est complexe ou...
Dans un monde du travail en constante mutation, où la pression des résultats et l’accélération numérique redéfinissent les repères...
Histoire de la féminisation du métier de la chirurgie à travers le quotidien difficile de trois jeunes femmes internes...
La Nouvelle-Calédonie a de nombreuses spécificités relatives à son histoire, son éloignement, sa population et à son statut au...
Conférence « Les Hauts Potentiels au service de l’entreprise » avec Dominique Brard (FNAC), Christophe Gattegno (Carrefour), Christel Heydemann (Alcatel Lucent)...
L’ingénierie aéronautique est un domaine de pointe qui embrasse de nombreux secteurs de l’ingénierie, tels que l’ingénierie mécanique, électrique,...
Infarctus, accidents de la route ou domestiques, abus d’alcool, bagarres, transports d’organes, les médecins et les infirmiers urgentistes du...
Téléphone payé par l’employeur, voiture de fonction… certains salariés sont mieux lotis que d’autres. Qui bénéficie de ces avantages...
Le recrutement est un processus crucial pour toute entreprise, et il peut être coûteux. Cependant, s’il est effectué correctement,...
L’optimisation des processus de production est essentielle au succès dans une industrie dynamique. Les technologies modernes et les solutions...
Chaque année plus de 500 000 français créent leur entreprise. Dans 5 ans la moitié d’entre elles auront cessé...
Je vous propose de découvrir les grands types de personnalité qui composent nos équipes. Comprendre ces profils permet d’adapter...
Vols avec agressions, violences urbaines, guerre des bandes… À Marseille, les forces de l’ordre sont de plus en plus...
Reportage sur les conditions précaires des « vacataires », soit les fonctionnaires non titulaires. Utilisés généralement pour remplacer les titulaires absents,...
En marge de l’élection de Miss Nouvelle-Calédonie, un autre concours attise la convoitise : celui du meilleur créateur de...
Les entreprises ont aujourd’hui de plus en plus besoin d’être présentes sur les réseaux sociaux pour se développer et...
C’est un fantasme pour bon nombre de salariés : travailler de chez soi. Cela permet d’éviter le stress des...
