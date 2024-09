Documentaire

Longtemps gage de bonne santé et synonyme de prospérité, la viande est, depuis vingt ans, au centre de scandales sanitaires qui ont sérieusement entamé la confiance des consommateurs. Bœuf, veau, agneau, porc, et même charcuterie, ces viandes, dites de boucherie, sont-elles bonnes pour notre santé ? Y a-t-il des dangers à les consommer ? Si la viande rouge fournit des nutriments essentiels à notre organisme, plusieurs études ont révélé le lien qui existe entre une consommation excessive (supérieure à 500 grammes par semaine) et le développement de certains cancers, notamment du côlon et du rectum. En France, un tiers des consommateurs dépasserait cette limite. Autre facteur de risque : le mode de cuisson. Barbecue, gril, plancha. Une viande saisie à très haute température produit des composés toxiques qui favoriseraient également la survenue de cancers. Entre plaisir gustatif et danger pour la santé, il n’est pas simple de donner à la viande rouge sa juste place dans nos assiettes… Plus de 80 % de la viande que nous consommons provient des élevages industriels. Et jamais une filière de l’agroalimentaire n’aura connu autant de scandales que celle des produits carnés. Bœuf aux hormones, maladie de la vache folle, fraude à la viande de cheval… La viande consommée en France est-elle exempte de toute contamination ? Comment s’assurer de sa qualité ? Quelles sont les garanties sur son mode de production ? Face à ces risques, faut-il changer radicalement nos habitudes alimentaires et se tourner, comme le font les végétariens, vers des sources de protéines végétales ? Et que peut-on attendre du « frankensteak », le premier steak entièrement fabriqué en laboratoire ? Réponses dans le documentaire de Perrine Dutreil Viande rouge : un pavé dans l’assiette, puis lors du débat animé par Marina Carrère d’Encausse, Michel Cymes et Benoît Thevenet.