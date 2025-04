Documentaire

Avec les attentats de 2015 et l’épidémie de la Covid-19, le savoir-faire des 14 700 soignants du Service de santé des armées, dont 70 % sont militaires et 30 % civils, n’est plus à démontrer. Le Journal de la Défense vous emmène à la rencontre de ces femmes et ces hommes passionnés qui s’adaptent et innovent au quotidien.