Documentaire

Les militaires la considèrent comme leurs Jeux olympiques. Le Swiss Raid Commando, qui s’est déroulé du 24 au 27 septembre 2009 dans les montagnes suisses et en Haute-Savoie, récompensait les meilleures unités commandos de la planète. Parmi la centaine de patrouilles venant de 19 pays, le réalisateur Romain Clément et son équipe en ont suivi deux : une de la police suisse et une française, issue du 8e RPIMa. Pendant près de 40 heures non-stop, les 600 concurrents doivent cumuler le plus de points possibles en participant à des épreuves physiques, techniques et tactiques.

Un documentaire de Romain Clément.