Documentaire Engagés volontaires : une nouvelle vie offerte par l’armée Ils ont entre 12 et 33 ans et ont tous en commun cette volonté de nous défendre et de...

Conférence Red Team : pour faire peur aux armées françaises Quelles guerres attendent le monde de demain ? François Schuiten raconte comment une équipe de scénaristes de science-fiction, la...

Documentaire Mission en enfer : légion étrangère en première ligne Une mission sous haute tension. Des collines truffées de pièges. Une embuscade peut surgir à chaque pas. Plongez au...

Documentaire Mercenaires : le scandale des soldats privés Ils sont britanniques, américains, français, sud-africains ou népalais. Ils se battent en Afghanistan, en Irak, et partout où leurs...

Documentaire Les tranchées des temps modernes Les drones mettent les nerfs des soldats à rude épreuve

Documentaire Immersion dans un sous-marin nucléaire Christophe Hondelatte en immersion dans un sous-marin nucléaire d’attaque. Le temps d’une traversée de la méditerranée, entre Toulon et...

Documentaire Sapeurs-sauveteurs : l’ultime secours En 2022, les formations militaires de la Sécurité civile ont conduit 273 missions opérationnelles dont 13 à l’international. Dans...

Documentaire Le Panther Conçu et fabriqué en un an, pour faire face aux redoutables T-34 soviétiques, le Panzer V est resté dans...

Documentaire Robots : des nouveaux soldats ? La guerre sera-t-elle bientôt menée par des robots ? En France, la ligne de conduite est claire : l’humain...

Documentaire Les autres avions – Le berceau de l’aviation \r

Lorsque Orville et Wilbur Wright, en 1903, font victorieusement voler le premier biplan, le gouvernement et les médias américains...

Documentaire Guerre zéro mort : concept ou réalité L’intervention de l’OTAN contre la République Fédérale de Yougoslavie est l’occasion pour les Etats-Unis de tenter de prouver que...

Documentaire Le ministère des Armées, pépinière de talents Dans un monde en perpétuelle évolution, l’innovation est une nécessité. En parallèle des grands programmes d’armement, les femmes et...

Documentaire 1942-1960 : le Boeing B-29 superfortress Surtout connu pour être le seul appareil à avoir largué la bombe atomique, le B-29 Superfortress/Superforteresse de Boeing effectue...

Documentaire Sous-marins, fleurons de la marine francaise Les sous-marins à propulsion nucléaire sont les engins militaires les plus discrets dont disposent les grandes puissances pour surveiller...

Documentaire Espace, le nouveau champ de bataille ? Se diriger dans le désert, tirer une bombe vers une cible, ou encore communiquer en pleine mer… En quelques...

Documentaire Patrouilles de guerre Créé au début du siècle et amélioré par le constructeur américain Glenn Curtis, l’hydravion s’est imposé pendant la Seconde...

Documentaire Chammal: former les forces irakiennes Au mois d’octobre, nous vous emmenons en Irak, à la rencontre des soldats français qui entrainent les futurs instructeurs...

Documentaire Le char Tigre Front russe 1942 – Une machine de guerre de 56 tonnes, lourdement blindée, construite autour d’un fantastique canon de...