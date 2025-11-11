Documentaire

La seconde Guerre Mondiale est terminée depuis bientôt soixante dix ans et pourtant, les historiens et experts militaires poursuivent recherches et réflexions sur les raisons de l’extraordinaire réussite des armées d’Hitler au début du conflit et les causes multiples de l’échec final. Et aujourd’hui, à côté des avions et des chars, le rôle déterminant joué par les automitrailleuses et les semi-chenillés émerge clairement.Aucune armée au monde n’avait et n’a jamais depuis disposé d’une telle variété de véhicules de combat, adaptés à toutes les formes d’engagement et de missions sur tous les champs de batailles, quelque soit le terrain.

Dans cette vidéo, des dizaines d’engins semi-chenillés filmés en action défilent sous le regard incrédule du spectateur. Ils portent tous des numéros différents mais leur nom générique est SdKfz pour Sonder Kraftfahrzeug littéralement » véhicules automobiles à usages spéciaux « . Une vaste gamme d’armement les équipait, ce qui leur donnait un grand champ d’application.

Série : Tanks – Les blindés de la Deuxième Guerre mondiale