Documentaire



Supporter des températures extrêmes, marcher pendant des heures, défier les éléments et parfois même la gravité. Tout au long de leur carrière, les militaires doivent en permanence s’adapter à des terrains très différents, souvent éprouvants, sur le territoire national ou à des milliers de kilomètres de chez eux. Au quotidien, des experts œuvrent dans la plus grande discrétion pour fournir aux soldats français les meilleures tenues, équipements individuels de protection et vivres opérationnelles. Des éléments vitaux et indispensables pour la réussite de leurs missions. Pour la première fois, le Journal de la Défense () vous fait rencontrer ces spécialistes du soutien du combattant, en entreprise ou à l’occasion de tests poussés en laboratoire.