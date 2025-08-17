L’armée, l’issue de secours après avoir raté son CAP coiffure. Beaucoup de jeunes qui rêvaient d’un avenir bien précis se retrouvent parfois désorientés lorsque la voie choisie ne se concrétise pas comme prévu. Échouer à un CAP coiffure, par exemple, peut sembler à première vue un échec définitif, une fermeture brutale de portes. Pourtant, certaines institutions offrent une seconde chance inattendue, et parmi elles, l’armée apparaît comme une véritable issue de secours, capable de transformer une déception scolaire en opportunité d’avenir.