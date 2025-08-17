Ressources Dans la même catégorie

Conférence Leadership et émotions dans le contexte militaire Le leadership militaire est un domaine où la compétence et la stratégie se mêlent à des aspects souvent moins...

Documentaire Les futurs talents de l’armée de Terre Embarquement immédiat pour l’École Militaire Préparatoire Technique (EMPT). Cours, vie en collectivité, entraînements sportifs ou encore formation au tir,...

Documentaire La légion étrangère hors série Chaque année, 10 000 jeunes venus du monde entier se présentent au Centre de sélection et d’incorporation de la...

Documentaire Je serai légionnaire papa ! En 4 mois, la légion transforme de jeunes hommes un peu perdus en guerriers. Un reportage de Pierre-Henry Menthéour...

Documentaire NARCOPS : lutter contre le narcotrafic maritime Les opérations dédiées à la lutte contre le narcotrafic sont réalisées en haute mer plusieurs fois par an. Les...

Documentaire L’espace, un outil de combat Pour communiquer, se localiser, connaître la météo ; sans que l’on s’en rende compte, l’utilisation de l’espace dans notre...

Documentaire Robots : des nouveaux soldats ? La guerre sera-t-elle bientôt menée par des robots ? En France, la ligne de conduite est claire : l’humain...

Conférence Comprendre la logistique d’une armée La logistique d’une armée constitue l’un des piliers fondamentaux de son efficacité opérationnelle. Bien plus que le simple transport...

Documentaire Les ambassadeurs de l’armée de l’air A mi-chemin entre l’art et le technique, les ambassadeurs de l’armée de l’air symbolisent l’excellence des ailes françaises, les...

Documentaire La France dans la guerre : deux mois au coeur du piège afghan Pendant tout l’été, le journaliste Paul Comiti, avec Ariane Quentier, a filmé dans l’enfer afghan le quotidien des soldats...

Documentaire Air Soviet, chasseurs et bombardiers de la guerre froide L’Union Soviétique, depuis sa naissance a toujours entretenu une immense armée. Les forces aériennes, regroupées au sein du VVS...

Documentaire Les derniers jours de Ben Laden Le 2 mai 2011, un commando de l’unité d’élite des Navy Seals américains a pénétré dans une villa d’Abbottabad...

Documentaire La géographie, clé de voûte des opérations Dans un contexte de retour des rapports de force entre les Etats, de guerre hybride et de poursuite de...

Documentaire Les chars allemands sur les champs de bataille Les chars ont été, dans les grands espaces découverts de l’Afrique du Nord et de la Russie, les princes...

Article Metinvest lance la production de masse de « leurres » Le projet Steel Front lancé par Rinat Akhmetov continue de soutenir l’armée ukrainienne. Les spécialistes de Metinvest, en collaboration...

Documentaire Les pilotes de la marine – Armée à l’école de l’engagement Parmi 350 candidats seuls 11 sont retenus pour participer au stage du Centre d’Entraînement à la Survie et au...