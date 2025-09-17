Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’armée de terre est sa dernière chance Marvin enfile le treillis pour faire amende honorable

Documentaire Frégates multi-missions, alerte en haute mer Nous vous proposons d’embarquer à bord de l’Aquitaine, une des frégates multi-missions de la Marine nationale. Sur l’échiquier naval,...

Documentaire Virée de chez mes parents, je m’engage dans l’armée L’armée, l’issue de secours après avoir raté son CAP coiffure. Beaucoup de jeunes qui rêvaient d’un avenir bien précis...

Conférence Leadership et émotions dans le contexte militaire Le leadership militaire est un domaine où la compétence et la stratégie se mêlent à des aspects souvent moins...

Documentaire Les futurs talents de l’armée de Terre Embarquement immédiat pour l’École Militaire Préparatoire Technique (EMPT). Cours, vie en collectivité, entraînements sportifs ou encore formation au tir,...

Documentaire La légion étrangère hors série Chaque année, 10 000 jeunes venus du monde entier se présentent au Centre de sélection et d’incorporation de la...

Documentaire Le rafale En 1978, l’armée de l’air et la Marine Nationale Française expriment l’intention d’acquérir une nouvelle génération d’avion de combat. Deux...

Article Être une femme militaire Être une femme dans l’armée, quelles sont les inquiétudes, les problèmes auxquelles elles sont confrontées?

Documentaire Sky Wars : les chasseurs du XXIème siècle Les 13 chasseurs les plus performants Fins, racés, puissants, les avions de chasse dominent le ciel. Chaque nouvelle génération...

Documentaire This is war This is war : journal de bord d’un soldat US durant la deuxième guerre d’Irak. Pour sa première mission en...

Documentaire L’École des mousses, l’école de la réussite Nous avons suivi pendant un trimestre, cinq jeunes filles et garçons, à l’École des mousses. En intégrant cette structure,...

Documentaire L’Espagne forme des futurs soldats ukrainiens À une heure de Madrid, le Toledo Training Command est l’un des plus grands centres d’entraînement militaire d’Europe. Des...

Documentaire Stage commando : pas de repis, même en bivouac ! Dans un stage commando, le repos n’est pas une option, même au bivouac ! Ces formations, conçues pour tester...

Documentaire Clostermann et les as de la France libre Au sein du groupe « Alsace » puis de la célèbre escadrille 602, Pierre Clostermann et ses compagnons de battront pour...

Documentaire Chammal: former les forces irakiennes Au mois d’octobre, nous vous emmenons en Irak, à la rencontre des soldats français qui entrainent les futurs instructeurs...

Documentaire L’histoire de la Royal Air Force La Royal Air Force, ou RAF a été opérationnelle, sans interruption, depuis sa création le 1er aout 1918. Ce...