Rafale et Mirage 2000D. Deux avions de combat emblématiques de l’armée de l’air, engagés sur différents théâtres d’opération. Outils de puissance envoyés sur les missions les plus complexes, ces avions sont aussi présents sur les plus grands meetings aériens en France et dans le monde. Intégrés à deux équipes de démonstrations aériennes hors norme, ces avions sont les représentants exceptionnels du savoir-faire français et des capacités opérationnelles de l’ensemble des unités de l’armée de l’air. Comment ces équipes de démonstration se préparent-elles ? Réponse dans ce numéro spécial du Journal de la Défense (JDEF), où nous vous emmenons dans leurs coulisses. Sur le tarmac ou dans le ciel, envolez-vous avec nous pour suivre le parcours remarquable des ambassadeurs de l’armée de l’air.