Ressources Dans la même catégorie

Podcast Comment préparer les hommes à la guerre ? Dans un contexte de réarmement et de tensions internationales, Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine et auteur...

Documentaire Allemagne : s’engager pour défendre son pays En seulement 26 jours, des citoyens sans aucune expérience militaire apprennent le métier de soldat. Qu’ils soient juristes ou...

Documentaire Immersion chez les chasseurs alpins A l’occasion de ce nouveau documentaire, Benjamin Castaldi s’envole pour la haute montagne, au sein d’une troupe d’élite de...

Documentaire Les bombardiers de l’Axe : allemand, italiens, japonais Au début de la Seconde Guerre Mondiale et jusqu’à la fin 42, les bombardements tactiques des appareils des forces...

Documentaire Légion étrangère : opération choc sur le front La légion étrangère est en pleine mission dans le désert et prépare la suite de l’opération. L’objectif est clair,...

Documentaire U-Boot – Sous-marins de la Kriegsmarine Les » Loups Gris » du Grand Amiral Dönitz font trembler l’Angleterre. De l’Arctique au cap de Bonne Espérance...

Documentaire Le Cromwell et les « Cruiser Tanks » britanniques Un char britannique face aux Panzer. Le premier char fut fabriqué par les Britanniques en 1915 et utilisé sur...

Documentaire Urgences de guerre : au coeur d’un hôpital militaire C’est ici que sont rapatriés tous les soldats américains blessés en Irak qui ne peuvent être soignés sur place....

Documentaire Au coeur d’un porte-avions Chroniques du Sud vous emmène dans les coulisses du seul porte-avions français, le Charles De Gaulle. 260 mètres de...

Documentaire La météo : un défi par tous les temps Au quotidien, sur le territoire national ou en opération, les météorologues représentent un atout de taille pour les forces....

Documentaire Corée du sud : un camp militaire américain aussi grand que Paris Ils ont dépensé plus de 10 milliards de dollars pour ce camp américain en Corée du Sud

Documentaire Les armes lisses Zoom sur les armes lisses, de leur fabrication à l’adaptation des cartouches et du choke au type de chasse...

Documentaire Légionnaire, mon frère Il existe des liens indéfectibles. Que ni le temps, ni les épreuves ne peuvent rompre. Les soldats appellent cela,...

Documentaire Ils sentaient bon le sable chaud, les légionnaires Sur une narration de Philippine Leroy-Beaulieu. A travers l’histoire de la Légion étrangère, de ses héros glorieux et de...

Documentaire Aviateur, au coeur de l’élite française A 36 ans, Olivier Mazurel n’a plus grand-chose à prouver dans les airs. Double champion du monde par équipe...

Documentaire La force de leur engagement (1/2) Ils ont entre 21 et 26 ans, portent l’uniforme et en sont fiers. Le Journal de la Défense vous...

Documentaire Engagés pour la vie Chaque année, ce sont plusieurs dizaines de militaires français qui sont gravement touchés sur les théâtres d’opérations, au Sahel...

Documentaire À l’abordage des pirates du Golfe de Guinée Le Golfe de Guinée connaît ses dernières années une hausse de la piraterie. Basés dans le delta de Guinée,...