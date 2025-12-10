Dans un contexte de réarmement et de tensions internationales, Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine et auteur...
En seulement 26 jours, des citoyens sans aucune expérience militaire apprennent le métier de soldat. Qu’ils soient juristes ou...
A l’occasion de ce nouveau documentaire, Benjamin Castaldi s’envole pour la haute montagne, au sein d’une troupe d’élite de...
Au début de la Seconde Guerre Mondiale et jusqu’à la fin 42, les bombardements tactiques des appareils des forces...
La légion étrangère est en pleine mission dans le désert et prépare la suite de l’opération. L’objectif est clair,...
Les » Loups Gris » du Grand Amiral Dönitz font trembler l’Angleterre. De l’Arctique au cap de Bonne Espérance...
Un char britannique face aux Panzer. Le premier char fut fabriqué par les Britanniques en 1915 et utilisé sur...
C’est ici que sont rapatriés tous les soldats américains blessés en Irak qui ne peuvent être soignés sur place....
Chroniques du Sud vous emmène dans les coulisses du seul porte-avions français, le Charles De Gaulle. 260 mètres de...
Au quotidien, sur le territoire national ou en opération, les météorologues représentent un atout de taille pour les forces....
Ils ont dépensé plus de 10 milliards de dollars pour ce camp américain en Corée du Sud
Zoom sur les armes lisses, de leur fabrication à l’adaptation des cartouches et du choke au type de chasse...
Il existe des liens indéfectibles. Que ni le temps, ni les épreuves ne peuvent rompre. Les soldats appellent cela,...
Sur une narration de Philippine Leroy-Beaulieu. A travers l’histoire de la Légion étrangère, de ses héros glorieux et de...
Au cœur des Alpes suisses se cache une unité militaire d’élite dont peu connaissent l’existence : le DRA10. Pour...
A 36 ans, Olivier Mazurel n’a plus grand-chose à prouver dans les airs. Double champion du monde par équipe...
Ils ont entre 21 et 26 ans, portent l’uniforme et en sont fiers. Le Journal de la Défense vous...
Chaque année, ce sont plusieurs dizaines de militaires français qui sont gravement touchés sur les théâtres d’opérations, au Sahel...
Le Golfe de Guinée connaît ses dernières années une hausse de la piraterie. Basés dans le delta de Guinée,...
Aujourd’hui, plus de 110.000 soldats de la paix sont au service des 18 opérations en cours dans le...
