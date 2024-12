Documentaire

Le Sukhoï 27 (Su-27 — Code OTAN Flanker) est un avion de chasse monoplace russe conçu par le bureau d’études Soukhoï (SDB) conduit par l’ingénieur Mikhaïl Simonov et son dirigeant historique Pavel Soukhoï. Il a donné naissance à de nombreuses variantes dont certaines ont reçu une nouvelle désignation : Su-30, Su-33, Su-35, Su-37. En 2009, l’avion est en service dans les pays de l’ex-URSS et dans plusieurs autres pays, notamment en Afrique et en Asie (en particulier la République populaire de Chine sous la dénomination Sheyang J-11 et l’Inde). Le prix à l’exportation est d’environ de 35 millions de dollars américains par avion, ou 70 millions de dollars avec un crédit de dix ans.