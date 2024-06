Documentaire

Le port militaire de Toulon est la principale base navale française, avec celle de Brest. Ce haut lieu de l’histoire militaire, abrite la majeure partie de la force d’action navale, dont le porte-avions Charles de Gaulle, et les sous-marins nucléaires d’attaque. L’arsenal s’étend sur 268 ha et 10 km de quais. La Force d’Action Navale de Toulon, a aussi des soldats de l’ombre, invisibles, silencieux, œuvrant jour après jour dans les profondeurs de la Méditerranée : les plongeurs démineurs sont des militaires de la Marine Nationale, qui traquent et neutralisent inlassablement les engins explosifs, 300 000 mines environ, vestiges de la seconde guerre mondiale, enfouies au fond des eaux. Une solide formation est indispensable pour pratiquer ce métier à risque qui compte trois cents plongeurs-démineurs en service. C’est en suivant 2 anciens marins que les portes s’ouvriront dans l’arsenal : ils mettent en exergue la spécificité de leur unité au cours de missions en mer pour montrer l’unité des hommes et leur savoir faire transmis depuis 60 ans cette année, à l’école de plongée. Un documentaire écrit par Jérôme ESPLA, Un documentaire réalisé par Caroline ESPLA. Une coproduction France 3 Provence Alpes Côtes d’Azur / 13 Productions.