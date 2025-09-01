Nous vous proposons d’embarquer à bord de l’Aquitaine, une des frégates multi-missions de la Marine nationale. Sur l’échiquier naval,...
L’armée, l’issue de secours après avoir raté son CAP coiffure. Beaucoup de jeunes qui rêvaient d’un avenir bien précis...
Le leadership militaire est un domaine où la compétence et la stratégie se mêlent à des aspects souvent moins...
Embarquement immédiat pour l’École Militaire Préparatoire Technique (EMPT). Cours, vie en collectivité, entraînements sportifs ou encore formation au tir,...
Chaque année, 10 000 jeunes venus du monde entier se présentent au Centre de sélection et d’incorporation de la...
En 4 mois, la légion transforme de jeunes hommes un peu perdus en guerriers. Un reportage de Pierre-Henry Menthéour...
Les opérations dédiées à la lutte contre le narcotrafic sont réalisées en haute mer plusieurs fois par an. Les...
Pour communiquer, se localiser, connaître la météo ; sans que l’on s’en rende compte, l’utilisation de l’espace dans notre...
Un documentaire unique qui vous embarque dans les coulisses du porte-avion Charles de Gaulle : une visite des calles...
Dans ce deuxième épisode, la réalisatrice Elisabeth Nord poursuit sa plongée au coeur de la Légion étrangère, le corps...
Anciens militaires passés dans le privé, ils protègent entrepreneurs, hommes politiques, bâtiments officiels, dans les zones les plus dangereuses...
Maîtriser les dénivelés, les lignes de crêtes ou les sommets enneigés, ne s’improvise pas. Au fil des décennies, les...
Elle est la mitrailleuse la plus redoutée aujourd’hui sur les champs de bataille
Ces vingt dernières années, l’emploi de la capacité amphibie a été fréquente et très diverse. Avec plus de 20%...
Aujourd’hui, plus de 110.000 soldats de la paix sont au service des 18 opérations en cours dans le...
Depuis huit ans, les Etats-Unis mènent la guerre des drones, sur la base de Creech Air Force, au fin...
Il existe des liens indéfectibles. Que ni le temps, ni les épreuves ne peuvent rompre. Les soldats appellent cela,...
De nuit, il doivent interpeller un individu dans une maison…
Plongez dans une Amérique, où toutes les armes que vous auriez pu imaginer prennent vie, grâce à Will Hayden...
Pendant plus d’un mois, Yemaya a suivi l’élite de la Légion étrangère dans la très hostile jungle guyanaise. Un...
