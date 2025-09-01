Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Frégates multi-missions, alerte en haute mer Nous vous proposons d’embarquer à bord de l’Aquitaine, une des frégates multi-missions de la Marine nationale. Sur l’échiquier naval,...

Documentaire Virée de chez mes parents, je m’engage dans l’armée L’armée, l’issue de secours après avoir raté son CAP coiffure. Beaucoup de jeunes qui rêvaient d’un avenir bien précis...

Conférence Leadership et émotions dans le contexte militaire Le leadership militaire est un domaine où la compétence et la stratégie se mêlent à des aspects souvent moins...

Documentaire Les futurs talents de l’armée de Terre Embarquement immédiat pour l’École Militaire Préparatoire Technique (EMPT). Cours, vie en collectivité, entraînements sportifs ou encore formation au tir,...

Documentaire La légion étrangère hors série Chaque année, 10 000 jeunes venus du monde entier se présentent au Centre de sélection et d’incorporation de la...

Documentaire Je serai légionnaire papa ! En 4 mois, la légion transforme de jeunes hommes un peu perdus en guerriers. Un reportage de Pierre-Henry Menthéour...

Documentaire NARCOPS : lutter contre le narcotrafic maritime Les opérations dédiées à la lutte contre le narcotrafic sont réalisées en haute mer plusieurs fois par an. Les...

Documentaire L’espace, un outil de combat Pour communiquer, se localiser, connaître la météo ; sans que l’on s’en rende compte, l’utilisation de l’espace dans notre...

Documentaire Porte-avion Charles de Gaulle : une machine et des hommes Un documentaire unique qui vous embarque dans les coulisses du porte-avion Charles de Gaulle : une visite des calles...

Documentaire La légion étrangère : les képis blancs Dans ce deuxième épisode, la réalisatrice Elisabeth Nord poursuit sa plongée au coeur de la Légion étrangère, le corps...

Documentaire Pays dangereux : les aventuriers de la sécurité privée Anciens militaires passés dans le privé, ils protègent entrepreneurs, hommes politiques, bâtiments officiels, dans les zones les plus dangereuses...

Documentaire A l’assaut de la montagne Maîtriser les dénivelés, les lignes de crêtes ou les sommets enneigés, ne s’improvise pas. Au fil des décennies, les...

Documentaire Écoulée à des millions d’exemplaires, voici la 12-7 Elle est la mitrailleuse la plus redoutée aujourd’hui sur les champs de bataille

Documentaire Opérations amphibies, des forces en alerte permanente Ces vingt dernières années, l’emploi de la capacité amphibie a été fréquente et très diverse. Avec plus de 20%...

Documentaire Les femmes dans le maintien de la paix: une force pour la paix Aujourd’hui, plus de 110.000 soldats de la paix sont au service des 18 opérations en cours dans le...

Documentaire Drones tueurs et guerres secrètes Depuis huit ans, les Etats-Unis mènent la guerre des drones, sur la base de Creech Air Force, au fin...

Documentaire Légionnaire, mon frère Il existe des liens indéfectibles. Que ni le temps, ni les épreuves ne peuvent rompre. Les soldats appellent cela,...

Documentaire Ultime exercice pour les stagiaires commando De nuit, il doivent interpeller un individu dans une maison…

Documentaire Armes sur mesure – Armes volantes et uzis Plongez dans une Amérique, où toutes les armes que vous auriez pu imaginer prennent vie, grâce à Will Hayden...