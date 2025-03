Documentaire

Aujourd’hui, plus de 110.000 soldats de la paix sont au service des 18 opérations en cours dans le monde et le nombre de pays contributeurs en personnel policier et militaire na jamais été aussi élevé. Mais le visage du maintien de la paix de l’ONU ne change pas seulement du fait de la diversité de nationalités en son sein : la présence des femmes y est aussi de plus en plus importante. Les femmes dans le maintien de la paix: une force pour la paix souligne l’importance d’augmenter le nombre de femmes soldats de la paix dans les secteurs militaires, policiers et civils, tout en rappelant le rôle essentiel qu’elles jouent et la nature unique de leurs contributions aux avant postes des combats à travers le monde. A travers les images et les histoires saisissantes de femmes soldats de la paix en action partout dans le monde, ainsi que des interviews de hauts responsables des Nations Unies, ce reportage nous aide à mieux comprendre l’impact que les femmes peuvent avoir sur le maintien de la paix et de la sécurité.