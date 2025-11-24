Documentaire

Au début de la Seconde Guerre Mondiale et jusqu’à la fin 42, les bombardements tactiques des appareils des forces de l’Axe ont largement contribué aux victoires en Europe, en Russie, en Extrême Orient. L’Espagne, l’Ethiopie, la Chine, avaient servi de terrains d’entraînement !

Pendant tout le conflit, les Allemands, les Italiens et les Japonais perfectionnèrent leurs bombardiers de référence, les HEINKEL 111, les DORNIER 17, JUNKERS, STUKA, les SM 79 SPARVIERIO, KAWASAKI, MITSUBISHI. Mais, les chasseurs alliés, devenus de plus en plus performants ont limité l’efficacité des bombardiers ennemis, le manque de pilotes expérimentés et de carburant faisant le reste.