Documentaire

Le Churchill, manoeuvrant et bon grimpeur. En 1940, l’armée britannique avait désespérément besoin d’un char, car la plupart de ceux qu’elle possédait avait été abandonnés sur les plages de Dunkerque. C’est pourquoi le Churchill fut produit aussi précipitamment et que de gros problèmes mécaniques ne manquèrent pas de se manifester. Ils furent vite résolus. Début 1942, le Churchill était opérationnel. Le 19 Août de la même année, un raid de grande envergure fut lancé à Dieppe, afin de tester les défenses d’une zone littorale très fortifiée. Le Churchill essuya un cuisant échec imputable surtout au manque de préparation de l’opération et à la déficience du corps des sapeurs. Il fut alors engagé en Afrique du nord où sa facilité à franchir les pentes raides et les dunes fut appréciée. Subissant des aménagements divers, il fut, tour à tour, briseur de bunkers, nettoyeur de champs de mines et surtout lance-flammes géant.

Série : Tanks – Les blindés de la Deuxième Guerre mondiale