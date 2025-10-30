Elle est la mitrailleuse la plus redoutée aujourd’hui sur les champs de bataille
L’armée de l’air est depuis longtemps l’institution de défense la plus féminisée. Depuis octobre 1998, elles peuvent intégrer les...
Les hélicoptères sont essentiels dans de nombreuses opérations militaires, en particulier celles nécessitant un soutien aérien tactique. En effet,...
Aujourd’hui plus que jamais, les armées font face à un environnement stratégique en pleine mutation. Entre conflits de haute...
Le phénomène de l’e-sport, en constante expansion à l’échelle mondiale, a désormais trouvé sa place au sein du ministère...
La révolution militaire est un concept développé par des historiens pour expliquer les changements radicaux dans les stratégies, tactiques...
Si, pour un jeune soldat, la Légion étrangère est « la meilleure famille qu’on puisse trouver après un coup...
Maîtriser les dénivelés, les lignes de crêtes ou les sommets enneigés, ne s’improvise pas. Au fil des décennies, les...
Rafale et Mirage 2000D. Deux avions de combat emblématiques de l’armée de l’air, engagés sur différents théâtres d’opération. Outils...
Le Journal de la Défense vous emmène en Guyane, à la rencontre des hommes et femmes qui traquent sans...
Dernière épreuve du stage commando !
Plus gros navire de la marine nationale après le «Charles-de-Gaulle», le «Tonnerre» fait partie des bâtiments de projection et...
Avec l’engagement et l’intervention armée de la France dans la lutte contre l’extrémisme, la question du rapport du soldat...
Vous avez rencontré Antoine, Amaury, Remi, Boris, Morgane et Baptiste dans leurs unités d’appartenance et au cours de leurs...
This is war : journal de bord d’un soldat US durant la deuxième guerre d’Irak. Pour sa première mission en...
Créé au début du siècle et amélioré par le constructeur américain Glenn Curtis, l’hydravion s’est imposé pendant la Seconde...
L’un des plus grands hydravions à coque de la Seconde Guerre mondiale, le Sunderland se présentait comme la version...
Tous les élèves officiers de St Cyr redoutent le stage moniteur commando du CNEC. Durant 4 semaines, ils vont...
Au lendemain des attentats qui ont frappés Paris en novembre 2015, la France intensifie son action dans la lutte...
Un bon légionnaire doit savoir faire pleurer Tyson
Pour communiquer, se localiser, connaître la météo ; sans que l’on s’en rende compte, l’utilisation de l’espace dans notre...
