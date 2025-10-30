Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ces femmes militaires qui enflamment l’armée L’armée de l’air est depuis longtemps l’institution de défense la plus féminisée. Depuis octobre 1998, elles peuvent intégrer les...

Documentaire Les hélicoptères : les meilleures machines d’appui tactique Les hélicoptères sont essentiels dans de nombreuses opérations militaires, en particulier celles nécessitant un soutien aérien tactique. En effet,...

Documentaire Le combat du futur de l’armée de Terre Aujourd’hui plus que jamais, les armées font face à un environnement stratégique en pleine mutation. Entre conflits de haute...

Documentaire Génération e-sport Le phénomène de l’e-sport, en constante expansion à l’échelle mondiale, a désormais trouvé sa place au sein du ministère...

Conférence La révolution militaire et la naissance de la modernité La révolution militaire est un concept développé par des historiens pour expliquer les changements radicaux dans les stratégies, tactiques...

Documentaire La face cachée de la Légion Etrangère Si, pour un jeune soldat, la Légion étrangère est « la meilleure famille qu’on ­puisse trouver après un coup...

Documentaire A l’assaut de la montagne Maîtriser les dénivelés, les lignes de crêtes ou les sommets enneigés, ne s’improvise pas. Au fil des décennies, les...

Documentaire Des avions de combat en représentation Rafale et Mirage 2000D. Deux avions de combat emblématiques de l’armée de l’air, engagés sur différents théâtres d’opération. Outils...

Documentaire Traque au cœur de l’enfer vert Le Journal de la Défense vous emmène en Guyane, à la rencontre des hommes et femmes qui traquent sans...

Documentaire Le Tonnerre : fleuron de la marine française Plus gros navire de la marine nationale après le «Charles-de-Gaulle», le «Tonnerre» fait partie des bâtiments de projection et...

Documentaire Le soldat et la mort Avec l’engagement et l’intervention armée de la France dans la lutte contre l’extrémisme, la question du rapport du soldat...

Documentaire La force de leur engagement (2/2) Vous avez rencontré Antoine, Amaury, Remi, Boris, Morgane et Baptiste dans leurs unités d’appartenance et au cours de leurs...

Documentaire This is war This is war : journal de bord d’un soldat US durant la deuxième guerre d’Irak. Pour sa première mission en...

Documentaire Patrouilles de guerre Créé au début du siècle et amélioré par le constructeur américain Glenn Curtis, l’hydravion s’est imposé pendant la Seconde...

Documentaire Le Short Sunderland, l’hydravion britannique L’un des plus grands hydravions à coque de la Seconde Guerre mondiale, le Sunderland se présentait comme la version...

Documentaire Les commandos – Armée à l’école de l’engagement Tous les élèves officiers de St Cyr redoutent le stage moniteur commando du CNEC. Durant 4 semaines, ils vont...

Documentaire Opération Chammal, quand les forces françaises luttent contre Daech Au lendemain des attentats qui ont frappés Paris en novembre 2015, la France intensifie son action dans la lutte...