Documentaire

Au lendemain des attentats qui ont frappés Paris en novembre 2015, la France intensifie son action dans la lutte qu’elle mène depuis plus d’un an contre Daech, dans le cadre de l’opération Chammal. En octobre 2015, une équipe du « Journal de la Défense » (#JDef) est partie à la rencontre des soldats français et de ceux de la coalition en Irak, au Koweït, en Jordanie et dans le golfe arabo-persique. Les témoignages de ces acteurs de l’opération Chammal vont vous permettre de mieux connaître leurs missions : renseignement, frappes aériennes, formation de l’armée irakienne, et de comprendre le dispositif déployé par la France aux côtés des pays partenaires. Pour des raisons de sécurité, vous ne connaîtrez ni le visage ni le nom des militaires français qui ont accepté de participer à ce reportage