Podcast Comment préparer les hommes à la guerre ? Dans un contexte de réarmement et de tensions internationales, Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine et auteur...

Documentaire Allemagne : s’engager pour défendre son pays En seulement 26 jours, des citoyens sans aucune expérience militaire apprennent le métier de soldat. Qu’ils soient juristes ou...

Documentaire Immersion chez les chasseurs alpins A l’occasion de ce nouveau documentaire, Benjamin Castaldi s’envole pour la haute montagne, au sein d’une troupe d’élite de...

Documentaire Les bombardiers de l’Axe : allemand, italiens, japonais Au début de la Seconde Guerre Mondiale et jusqu’à la fin 42, les bombardements tactiques des appareils des forces...

Documentaire Légion étrangère : opération choc sur le front La légion étrangère est en pleine mission dans le désert et prépare la suite de l’opération. L’objectif est clair,...

Documentaire U-Boot – Sous-marins de la Kriegsmarine Les » Loups Gris » du Grand Amiral Dönitz font trembler l’Angleterre. De l’Arctique au cap de Bonne Espérance...

Documentaire Le porte-avions USS Ronald Reagan L’USS Ronald Reagan (CVN-76) est un porte-avions polyvalent américain à propulsion nucléaire, faisant partie de la classe Nimitz. Il...

Documentaire Viola Amherd, la femme à la tête de l’armée suisse Elle est la première femme suisse à la tête de l’institution la plus machiste qu’on puisse imaginer, l’armée et...

Documentaire Le ministère des Armées, pépinière de talents Dans un monde en perpétuelle évolution, l’innovation est une nécessité. En parallèle des grands programmes d’armement, les femmes et...

Documentaire Armée au Mali : ces 4500 soldats qui risquent leur vie Ils sont morts au combat au Mali, 13 militaires français tués dans un crash d’hélicoptères en opération, Qui étaient-ils...

Documentaire Guerre zéro mort : concept ou réalité L’intervention de l’OTAN contre la République Fédérale de Yougoslavie est l’occasion pour les Etats-Unis de tenter de prouver que...

Documentaire Legendes du ciel : aviation embarquée et force de frappe Les porte-avions sont les armes les plus puissantes de la guerre navale moderne et peut-être tout court. En effet,...

Documentaire Bye bye my love, femmes de soldats Michelle, Beth, Jennifer, Connie, Heather et Kicha sont des épouses de GI’s, les « screaming eagles » de la...

Documentaire L’école des Bérets Rouges Au cœur de la ville historique de Bayonne, se trouve le 1er RPIMA, un régiment d’élite comptant environ 1300...

Documentaire C’est pas sorcier – Forces aériennes : les sorciers partent en mission En cas de conflit ou de catastrophe humanitaire, comment les avions de la flotte française acheminent-ils hommes et matériel...

Documentaire Les robots de guerre, l’armée de métal Les robots terrestres conservent de nombreuses limites : lenteur, faible autonomie en énergie, liaisons erratiques, vulnérabilité aux intempéries… Les...