Ils sont missionnés pour notre sécurité, mais dans quelles conditions ?
Un bon légionnaire doit savoir faire pleurer Tyson
Dans un contexte de réarmement et de tensions internationales, Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine et auteur...
En seulement 26 jours, des citoyens sans aucune expérience militaire apprennent le métier de soldat. Qu’ils soient juristes ou...
A l’occasion de ce nouveau documentaire, Benjamin Castaldi s’envole pour la haute montagne, au sein d’une troupe d’élite de...
Au début de la Seconde Guerre Mondiale et jusqu’à la fin 42, les bombardements tactiques des appareils des forces...
La légion étrangère est en pleine mission dans le désert et prépare la suite de l’opération. L’objectif est clair,...
Les » Loups Gris » du Grand Amiral Dönitz font trembler l’Angleterre. De l’Arctique au cap de Bonne Espérance...
L’USS Ronald Reagan (CVN-76) est un porte-avions polyvalent américain à propulsion nucléaire, faisant partie de la classe Nimitz. Il...
Elle est la première femme suisse à la tête de l’institution la plus machiste qu’on puisse imaginer, l’armée et...
Dans un monde en perpétuelle évolution, l’innovation est une nécessité. En parallèle des grands programmes d’armement, les femmes et...
L’épreuve du saut dans le vide au stage commando !
Ils sont morts au combat au Mali, 13 militaires français tués dans un crash d’hélicoptères en opération, Qui étaient-ils...
L’intervention de l’OTAN contre la République Fédérale de Yougoslavie est l’occasion pour les Etats-Unis de tenter de prouver que...
Les porte-avions sont les armes les plus puissantes de la guerre navale moderne et peut-être tout court. En effet,...
Michelle, Beth, Jennifer, Connie, Heather et Kicha sont des épouses de GI’s, les « screaming eagles » de la...
Au cœur de la ville historique de Bayonne, se trouve le 1er RPIMA, un régiment d’élite comptant environ 1300...
En cas de conflit ou de catastrophe humanitaire, comment les avions de la flotte française acheminent-ils hommes et matériel...
Les robots terrestres conservent de nombreuses limites : lenteur, faible autonomie en énergie, liaisons erratiques, vulnérabilité aux intempéries… Les...
Le Journal de la Défense vous emmène en Guyane, à la rencontre des hommes et femmes qui traquent sans...
