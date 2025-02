Documentaire

L’uranium est une des matières premières les plus précieuses et les plus sensibles de la planète. Ce minerai radioactif permet non seulement de faire tourner des centrales nucléaires pour générer de l’électricité, mais également de concevoir des bombes. Bien que le commerce mondial de l’uranium soit très réglementé, les experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique sont alarmés par l’augmentation du trafic illégal. Au Congo, des mines à ciel ouvert sont exploitées par des «creuseurs» illégaux et le minerai est exporté vers des pays comme la Chine ou l’Iran.