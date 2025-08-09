Documentaire

En Roumanie, le lien homme-ours déchaîne les passions. Plusieurs milliers de plantigrades vivent dans les Carpates.

Rémy Dupouy, un naturaliste passionné de voyage, s’y rend pour tenter d’observer l’ours dans son milieu naturel. Son but : mieux comprendre ce qui lie l’ours brun à notre propre espèce, pour le meilleur comme pour le pire.

Parti de Bucarest, il découvre la nature roumaine, depuis un étonnant delta urbain jusqu’aux vallées profondes des Carpates, avant de rencontrer un surprenant “peuple de l’ours”.

Documentaire : « Wild Trip – Roumanie, le roi des montagnes »

Réalisation : Jérémy Frey

