Parmi les requins qui se servent de leur bouche pour examiner les objets, les requins-tigres ont tendance à directement avaler leur proie, quelle qu’elle soit.
Au Gabon, la chasse à certains primates est légale et largement pratiquée. Bien qu’ils soient intégralement protégés par la...
Pour les anges de mer, la chasse est avant tout une épreuve de patience. Ce requin se camoufle dans...
La rapidité du développement des chiots est impressionnante et, sous nos yeux, les chiots se préparent à l’âge adulte...
Le ptérosaure est un fascinant spécimen qui vivait à l’ère du Crétacé. Il s’est diversifié de beaucoup de façons....
Muriel Robin et son ami soigneur Chanee s’envolent pour le Brésil à la rencontre des jaguars. Ils se prennent...
Les guêpiers carmin doivent affronter des fortes chaleurs. Pour faire face, ces oiseaux creusent des nids impressionnants allant jusqu’à...
Cette femelle affamée est partie à la chasse aux fourmis. Par chance, le sol est détrempé, ce qui va...
Depuis LES DENTS DE LA MER, les requins cristallisent nos peurs les plus profondes. Pourtant, la plupart d’entre eux...
Chaque années, de nombreux requins parcourent des milliers de kilomètres pour trouver de la nourriture ou se reproduire.
Cet épisode a une saveur particulière car Norin y retrouve ses racines cambodgiennes. C’est chargé d’émotions qu’il foule le...
Les sols jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes. En effet ils sont en permanence ingérés, digérés...
Dans les magnifiques décors des chutes Victoria, à la frontière de la Zambie et du Zimbabwe, suivez quatre groupes...
Le Husky Sibérien : De tous les chiens nordiques, il est le plus doux et le plus amical. Symbole...
Certains animaux sont capables de faire des choses extraordinaires. Mais cela ne va pas pour autant dire qu’ils sont...
Durant les années 1996-97, le naturaliste Ben Kilham, a élevé trois oursons orphelins pour en faire des adultes sauvages...
Dave Salmoni démontre comment l’encornet géant (ou calamar de Humboldt) chasse en groupe, fait preuve d’une ingéniosité étonnante et...
Des millions de papillons monarques, une taupe très bizarre et le parapluie de l’orang-outan, c’est cette semaine dans le...
Un biologiste et son équipe ont réussi à filmer les derniers guépards asiatiques. Ils en tirent de précieuses indications...
L’hygiène dentaire chez les chiens est un aspect souvent sous-estimé mais essentiel de leur santé globale. Une négligence de...
Des experts pensent que le cou des girafes a évolué pour devenir une arme. Il grandit tout au long...
