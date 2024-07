Documentaire



En Thaïlande, une civilisation ancrée dans le Bouddhisme, les esprits des ancêtres sont vénérés, parfois craints, mais toujours entourés d’attention pour solliciter leur protection. Ce film est une invitation à pénétrer au plus profond d’une spiritualité méconnue, à la découverte de rites, cérémonies et festivals insolites totalement dédiés aux esprits. Il révèle toute la profondeur et l’intensité de cette relation si particulière entre les vivants et les défunts qui sont régulièrement invités à prendre les corps des vivants d’aujourd’hui lors d’étranges rencontres.

Un film de Patrick Bernard, Ken Ung

