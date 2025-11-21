Dans le petit village de Kolbsheim en Alsace, une pasteure harangue les policiers venus évacuer les militants zadistes qui protègent une forêt contre les engins de chantier d’un projet autoroutier. « L’Etat n’est pas dans son droit ! », objecte la pasteure, soutenue par le maire et ses paroissiens. C’est l’image forte du reportage de Maria Nicollier, qui a filmé l’évacuation. Résister, est-ce un devoir moral ? Quelles sont les causes qui justifient la désobéissance civile ? Les Eglises doivent-elles s’engager dans une lutte de terrain pour préserver la planète ?