Conférence Dieu existe-t-il ? Un athée et un croyant débattent La religion a-t-elle encore un avenir en France ? D’un côté, Thomas C. Durand, animateur de la chaîne La...

Documentaire Abstinence sexuelle des prêtres Peut-on vraiment se préparer à une vie d’abstinence? En Suisse, la formation des séminaristes prend désormais en compte l’aspect...

Documentaire Taoïsme – La sagesse de « laisser vivre » Le premier centre taoïste d’Europe a ouvert ses portes à Bullet, dans le canton de Vaud en Suisse. Le...

Podcast Marco Polo (1254-1324) Marco Polo, né en 1254 à Venise, était bien plus qu’un simple voyageur. Il était un pionnier audacieux, un...

Documentaire J’ai perdu la foi La foi, on peut l’avoir ou pas, la trouver, la perdre, la voir se transformer au fil des événements...

Podcast Le christianisme et la philosophie grecque Dans les premiers siècles de l’histoire du christianisme, s’est posée la question des rapports de la nouvelle religion avec...

Documentaire Vatican – Les pèlerins en folie C’est un événement hors du commun qui s’est déroulé le 27 avril 2014 à Rome… Ce jour là, le...

Podcast Frédéric Lenoir : l’odyssée du sacré Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue et écrivain. Pourquoi l’être humain est-il la seule espèce qui...

Documentaire Gandhara, l’envol du bouddhisme \r

De récentes découvertes permettent de mieux comprendre comment le bouddhisme, dont on trouve les origines en Inde, s’est diffusé...

Documentaire La vie de Bouddha Ce documentaire retrace la vie de Siddharta Gautama, dit le Bouddha, de sa naissance à sa mort. Il essaye de...

Documentaire Jésus après Jésus | L’origine du christianisme (épisode 1) Vers l’an 30 à Jérusalem, Jésus est crucifié par les Romains. Trois siècles et demi plus tard, le christianisme...

Documentaire Guéris-nous de l’alcool Ce documentaire montre comment l’alcool peut détruire une vie. A travers différents témoignages se dévoilent les ravages d’un mal...

Documentaire Sainte Thérèse de Lisieux Portrait de sainte Thérèse de Lisieux, un personnage qui a marqué l’histoire du Pays d’Auge. Un documentaire de Visites...

Podcast Le mystère du Saint Suaire de Turin Le Suaire de Turin, longue pièce de lin censée avoir enveloppé le corps du Christ après sa crucifixion, est...

Documentaire La vierge bombardée de Nagasaki Tourné à Tokyo, Nagasaki et sur les îles Goto, le documentaire enquête autour du Dr Takashi Nagai, éminent personnage...

Documentaire Irak, le retour d’Allah Les villes saintes d’Irak ont marqué l’histoire. L’islam chiite s’est créé dans ces villes, dans la douleur, un calvaire...

Podcast François, un pape hors normes Le pape François est mort le lundi 21 avril 2025. Premier pape jésuite, premier venu d’Amérique latine, il aura...

Documentaire Dans le secret de l’Eglise catholique de France Cette incursion dans l’univers de l’Eglise catholique de France met en lumière un problème crucial : le déclin des...

Documentaire A la source du pape François Six ans de pontificat du pape François. Beaucoup de gestes, de rencontres et beaucoup d´incompréhension aussi. Pour relire le...