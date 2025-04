Documentaire

Six ans de pontificat du pape François. Beaucoup de gestes, de rencontres et beaucoup d´incompréhension aussi. Pour relire le pontificat, Laurence Monroe a choisi de remonter aux sources : d´aller chercher en Argentine, dans la culture de Jorge Mario Bergoglio, dans les lieux qui ont compté, et dans les grands évènements traversés, quelques clés de lecture pour mieux comprendre ce chef spirituel devenu une sorte de pasteur universel.Pour mieux saisir sa spiritualité elle a choisi d´interroger trois sources principales: la piété populaire, très caractéristique de toute l´Amérique latine mais qui en Argentine a fait l´objet d´une attention particulière.La spiritualité de saint Ignace, celle de tous les jésuites, et aussi celle des compagnons de la Communauté Vie Chrétienne, qui la guident dans ses pérégrinations. Il est donc question du rôle des Exercices spirituels dans son parcours qui place le Christ au centre, et de l´attention prioritaire aux pauvres, de l´importance de la mission. Enfin, troisième source, toute l´expérience du p. Bergoglio elle-même. Lui qui relit sans cesse sa vie, et se laisse peu à peu transformer par les évènements et par la prière. L´homme d´autorité, stratège et austère, parfois un peu autoritaire devient progressivement un pasteur confiant qui écoute et délègue. Peu à peu se dessinent alors l´intuition que c´est le travail de la grâce dans sa personne qui peut aujourd´hui être un signe pour l´Eglise. Le pape François ne demande-t-il pas à l´Eglise, d´être peuple de Dieu, c´est-à-dire, comme dans la Bible, de se laisser sans cesse conduire et convertir ? Afin que dans ce changement d´ère que nous vivons, elle soit fidèle à sa mission. Etre signe de vie, signe du salut. Documentaire réalisé par Laurence Monroe, UNE COPRODUCTION ESSENTIELLE PRODUCTIONS/KTO 2019.