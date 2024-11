Documentaire

Depuis début septembre 1941, la Wehrmacht avance à nouveau sur tous les fronts, d’autant qu’affaiblies par les combats de l’été, les troupes sont pressées d’en finir. Kiev est conquise, Leningrad, assiégée, et le verrou de Smolensk sur la route de Moscou a cédé. Face à une Armée rouge exsangue, Hitler veut lancer avant l’hiver une grande offensive contre la capitale russe.

Avec l’opération « Typhon », la « dernière bataille », un déluge de feu s’abat sur les forces soviétiques, quand les panzers percent ses lignes. La population, abreuvée par la propagande, ignore encore la progression fulgurante des Allemands, saluant les tankistes qu’elle prend pour des compatriotes. Les pertes de chaque côté sont énormes. Alors que des villes russes tombent, Moscou est sous le feu des bombes, tandis que les privilégiés du régime fuient la capitale. « On n’entrera pas dans les villes russes, tonne Hitler, leurs habitants doivent tous mourir. Nous n’avons pas à avoir de scrupules, nous ne sommes pas des bonnes d’enfants… » Mais les vivres s’épuisent et les troupes allemandes s’embourbent avec l’automne qui vient. Dans un discours, Staline invoque les grandes figures de la Russie éternelle pour mobiliser les Soviétiques malgré les pénuries et la faim. Dans un ultime sursaut, la résistance s’intensifie. Sous la neige, Moscou, déjà érigé de barricades, se défend et tient, face à des envahisseurs éreintés par l’hiver. Régénérée par le rappel de réservistes, l’Armée rouge lance une puissante contre-offensive qui sauve la capitale. Avec près de six millions de morts, l’opération « Barbarossa » échoue dans un effroyable bain de sang.

Librement inspiré du livre de Jean Lopez et Lasha Otkhmezuri, « Barbarossa 1941. La guerre absolue », Passés Composés / Humensis, 2019

Documentaire de Thomas Sipp (France, 2024, 53mn)

Documentaire disponible jusqu’au 25/05/2025